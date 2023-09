Tödliches Unglück in Südtirol: Zwei Bergsteiger am Ortler abgestürzt

Zwei Männer verloren Sonntagfrüh am Südtiroler Ortler ihr Leben. Zu dem Unglück kam es, als in brüchigem Gelände ein Stein ausbrach.

Bozen – Zwei Alpinisten sind am Sonntag am Ortler in Südtirol abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Die beiden Männer – ein in Italien wohnhafter Rumäne (46) und ein 35-jähriger Deutscher – waren in voneinander unabhängigen Gruppen unterwegs gewesen, die hintereinander gingen, berichtete die Plattform stol.it.