Zwei Bergsteiger am Ortler in den Tod gestürzt

Bozen – Zwei Alpinisten sind am Sonntag am Ortler in Südtirol abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Die beiden Männer – laut stol.it ein 46-Jähriger aus Vicenza und ein 35-jähriger Münchner – waren in voneinander unabhängigen Gruppen unterwegs gewesen. Die Gruppen gingen demnach auf dem Normalweg hintereinander, als die zwei Männer zwischen Payerhütte und dem Biwak abstürzten. Wie es zu dem Unglück in 3000 Metern Höhe kam, ist derzeit noch unklar. Die Überlebenden sollen noch befragt werden.