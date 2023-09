Schwerer Sturz von Bagnaia: Weltmeister wurde nach Überschlag überfahren

Barcelona - MotoGP-Weltmeister und Spielberg-Sieger Francesco "Pecco" Bagnaia ist beim Großen Preis von Katalonien in Barcelona schwer gestürzt. Der WM-Spitzenreiter flog am Sonntag nach der zweiten Kurve in Führung liegend in hohem Bogen von seiner Ducati ab und wurde kurz darauf von KTM-Pilot Brad Binder unglücklich im Kniebereich überfahren. Der 26-jährige Italiener war im Anschluss bei Bewusstsein und wurde ins Medical Center an der Strecke gebracht.