Hochkarätiger Contest am Landhausplatz: SkaterInnen boten spektakuläre Schauwerte

Innsbruck – Bei den „VVT Landhausplatz Open“ trafen – nach der gelungenen Premiere im Vorjahr – am Freitag und Samstag neuerlich hochkarätige internationale SkaterInnen in Innsbruck zusammen, um sich vor toller Kulisse im sogenannten „Game of Skate“-Format zu messen: Dabei traten die FahrerInnen direkt gegeneinander an und versuchten, die Tricks ihrer KontrahentInnen nachzuahmen und im Idealfall zu übertreffen.