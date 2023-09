Beim 23. Achenseelauf drehte sich alles um die Zahl 23

Pertisau – Zur 23. Auflage des Achenseelaufs ließen sich die Organisatoren etwas Besonderes einfallen: 23 zufällig ausgewählte Läufer erhielten ihr Startgeld zurück – und der 23. in der Gesamtwertung wurde mit einem Rucksack voller Goodies überrascht (Max Köck/LC Sport Ossi). Sportlich hatten unter den 1200 Teilnehmern aus 30 Ländern die Tiroler das Sagen: Der in Innsbruck lebende Niederländer Collin Van Almkerk siegte in 1:25:11 Stunden und zeigte sich im Anschluss von seinem Achenseelauf-Debüt angetan: „Ich war zwar schon ab Kilometer 6 unter den Führenden, aber erst ab Kilometer 20 dachte ich daran, dass ich das Rennen gewinnen könnte.“

Damen-Siegerin Dragana Schröder indes gestand im Anschluss an ihren Erfolg: „Im zweiten Teil des Rennens lief es mir nicht ganz so gut, deshalb wurde es noch knapp, aber ich konnte die Führung über die Ziellinie bringen.“ Die bereits traditionelle „Achental Wertung“ ging einmal mehr an Lukas Partl (1:44:32 Std.). Sein weibliches Pendant hieß Timea Bekesi (2:32:38). Bereits am Samstag waren die Kinder an der Reihe. (floh)