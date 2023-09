Putin bremst bei Getreide-Abkommen, Erdogan hoffnungsvoll

Russlands Präsident Wladimir Putin knüpft eine Wiederbelebung des Abkommens zum Export ukrainischen Getreides an Bedingungen. Die westlichen Sanktionen gegen russische Nahrungs- und Düngemittel müssten aufgehoben werden, dann sei Russland zur Erneuerung der Vereinbarung bereit, sagte Putin nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Montag in Sotschi am Schwarzen Meer. Erdogan äußerte sich zuversichtlich, dass das Abkommen gerettet werden könne.

Der türkische Präsident kündigte neue Vorschläge gemeinsam mit den Vereinten Nationen an. Eine Alternative zu dem Abkommen gebe es nicht. Außerdem forderte er von der Ukraine eine größere Kompromissbereitschaft bei den Verhandlungen. "Die Ukraine muss vor allem ihre Forderungen aufweichen, damit gemeinsame Schritte mit Russland möglich werden", meinte er in Sotschi vor Reportern. Zudem müsse mehr Getreide an afrikanische als an europäische Länder geliefert werden.

Russland hatte das von der Türkei und den Vereinten Nationen vermittelte Abkommen für den sicheren Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer im Juli nicht mehr verlängert. Darin vorgesehen sind sichere Korridore, durch die die Schiffe ihre Fracht über das Schwarze Meer Richtung Afrika und Nahem Osten transportieren können. Vor allem afrikanische Länder sind auf ukrainisches Getreide zur Versorgung ihrer Bevölkerungen angewiesen. Da ukrainische Getreide wegen des russischen Angriffskriegs nur teilweise geliefert werden kann, hat die Nahrungskrise in Afrika und dem Nahen Osten verschärft.

Russland fordert im Gegenzug für eine Wiederherstellung der sicheren Korridore auch die Sicherstellung eigener Getreide-Exporte. Nach Ablauf des Abkommens konnten einige wenige Schiffe etwa den Hafen in Odessa mit ihrer Fracht verlassen. Zugleich wird aber versucht, das Getreide über ukrainische Häfen an der Donau zu exportieren. Russland greift diese Häfen aber regelmäßig mit Drohnen und Raketen an, um auch das zu verhindern. Die Donau-Häfen sind mittlerweile zur wichtigsten Exportbasis der Ukraine für Getreide geworden.

Zuletzt kam es in der Nacht auf Montag zu einem dreieinhalbstündigen Drohnenangriff auf den Donau-Hafen Ismajil in der südukrainischen Oblast Odessa. Dabei wurden Lagerhäuser und Produktionsgebäude beschädigt, wie der Gouverneur der Region mitteilte. Etwa 17 Drohnen seien über Ismajil und der Umgebung von der Luftabwehr abgeschossen worden, einige hätten ihr Ziel getroffen, teilte Gouverneur Oleh Kiper über den Nachrichtendienst Telegram weiter mit. Zudem hätten Trümmerteile abgeschossener Drohnen mehrere Gebäude im Hafen in Brand gesetzt. Todesopfer oder Verletzte gebe es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Nach ukrainischen Angaben gingen bei den russischen Drohnenangriffen auch im Nachbar- und NATO-Land Rumänien Fluggeräte nieder und explodierten. Die rumänische Regierung wies diese Darstellung zurück. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Angaben unabhängig zunächst nicht überprüfen. Sollte Russland auch nur eines der NATO-Mitgliedstaaten angreifen, wäre dies nach Artikel 5 des Vertrages der Allianz ein sogenannter Bündnisfall. Dann müsste das gesamte Bündnis den angegriffenen Mitgliedstaat verteidigen.