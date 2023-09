Neuer Roman von Wolf Haas: Gabelstapler fahren in der Erinnerung

Innsbruck – Kein Brenner diesmal, aber „Müll“, Wolf Haas’ jüngster Brenner-Krimi erschien ja erst vor gut einem Jahr. Dafür gibt es jetzt Brennnesseltee. Den will die Mutter des Erzählers, er heißt wie sein Autor Wolf Haas, ihrem Vater mitbringen. Die Mutter ist 95. In wenigen Tagen wird sie tot sein. Ihr Vater ist schon vor Jahrzehnten gestorben. Aber die Mutter hat sich bei ihrem Sohn, der sie im Altenheim besucht, nach ihm und den anderen erkundigt. Er könne ja mal anrufen. Und der Sohn erlaubt sich – wider besseres Wissen – eine Wuchtel. Es gehe allen gut. Nur der Vater sei etwas verschnupft, aber schon auf dem Weg der Besserung. Brennnesseltee werde ihm, der wieder einmal nicht aufgepasst habe, die Genesung erleichtern. Davon ist die Mutter überzeugt. Jetzt gelte es nur noch herauszufinden, wo sie auf dem Weg zu ihm einsteigen müsse.

Mit dieser rührenden Episode beginnt Haas’ neuer Roman „Eigentum“. Er handelt vom Leben dieser wohl nach dem Vorbild der echten Marianne Haas gezeichneten Frau. Und vom Leben mit ihr. Und davon, wie der fiktive oder eben (auto-)fiktionalisierte Wolf Haas am Sterbebett der Mutter als „Lagerist und Gabelstaplerfahrer der Erinnerungen“ über das Schreiben und Erzählen nachdenkt. Einen „schnellen Text“ will er machen. Für die Beerdigung – „ein schneller Text und weg damit“. Nicht nur eine Grabrede wird, als die Mutter drei Tage später tot ist, aus der Hin- und Herrichtung des Erinnerten werden, sondern auch der Anfang einer Poetikvorlesung. „Kann man vom Leben schreiben?“, darüber will Wolf Haas nachdenken. „Eigentum“ ist also beides: Nachruf und Erzählreflexion. Bisweilen ist der Text verspielt – wenn Haas die Vorwürfe, die Mutter Leben und Leuten machte, mit formallogischen Instrumenten aufschlüsselt. Oft ist er sehr lustig, weil sich fürs Leben kein passendes Ordnungssystem findet – und weil auch und gerade das Erdenschwere aus etwas Distanz betrachtet oft einfach sehr lustig ist. Und natürlich, ist man geneigt zu sagen, ist „Eigentum“ berührend, weil sich das mit der Distanz zwar leicht sagt, aber ungleich schwerer umsetzen lässt. Worin wiederum eine besonders große, weil tieftraurige Komik liegt – Komik zweiter Ordnung.