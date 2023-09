Vor der Nationalratswahl: Türkise Operation Schadensbegrenzung

Wien – Christian Stocker redet gar nicht lange herum. „Das Wahlergebnis von 2019 wird nicht erreichbar sein“, sagt er im Gespräch mit der TT. Der Rechtsanwalt und Vizebürgermeister aus Wiener Neustadt ist seit einem Jahr Generalsekretär der ÖVP. Im nächsten Jahr muss er gemeinsam mit dem neuen ÖVP-Kampagnenmanager Bernhard Ebner zwei Wahlkämpfe führen. Die ÖVP startet aus der Defensive: Die 37,5 Prozent der Nationalratswahl 2019 sind nach Höhenflug und Absturz mit Sebastian Kurz unerreichbar. Voran liegt in allen Umfragen die FPÖ. Mit Abstand folgen SPÖ und ÖVP, in aktuellen Daten mit Vorteil für die oppositionellen Sozialdemokraten.

Wie Nehammer den Schaden für die ÖVP begrenzen will, hat er längst klargemacht. Keine Experimente, die Menschen nicht herausfordern oder gar überfordern, Vertrautes bewahren. „Wir müssen wieder Politik machen für die vielen und nicht für die wenigen an den Rändern“, sagte Nehammer schon im März in einer zur „Zukunftsrede“ hochstilisierten Veranstaltung.

Die vielen – das sind die Autofahrer, denen Nehammer mit künstlichem Treibstoff das Fahrzeug samt Verbrennermotor erhalten will. Die vielen – das sind auch jene, die sich um das Bargeld sorgen, obwohl es ja gar niemand abschaffen will. Die vielen – das sind jene, denen das Gendern zu schnell geht. Im Sommer wurden aus den „vielen“ die „Normalen“, denen Nehammer Klimakleber und Radikale aller Art gegenüberstellte. Nicht wegzudenken aus dem Menü der türkisen Themen ist auch der Kampf gegen die irreguläre Migration.

Vor allem schärft die ÖVP ihr Profil in Richtung FPÖ. Stocker: „Wir sind eine Partei rechts der Mitte. Da ist es nur natürlich, dass wir uns von der FPÖ klar abgrenzen und zeigen, was uns unterscheidet.“ Die türkise Ablehnung bezieht sich dabei mehr auf Parteichef Herbert Kickl als auf die Partei. Kickl in einer Regierung komme nicht in Frage. Aber, so der Generalsekretär: „Jede Partei ist für uns ein Gesprächspartner.“ Und wie lassen sich diese Positionen vereinbaren? Stocker gibt die Frage an die FPÖ weiter.