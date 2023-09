Grazer Bordell sucht „Mädchentester“: Raab prüft rechtliche Schritte

Unterdessen wehrt sich der Betreiber laut Kronen Zeitung, dass die Interpretation so nicht stimme. Es ginge nicht darum, die Frauen auf ihre sexuellen Qualitäten zu überprüfen. Vielmehr sollten sie in intensive Gesprächen und durch Veranschaulichung auf den "vielleicht härtesten Job der Welt" vorbereitet werden und nicht aus den falschen Gründen den Weg in die Prostitution einschlagen. (TT.com)