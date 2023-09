Nach Fund von 44 misshandelten Hunden: Tierquäler nun in U-Haft

Ansfelden – Nach dem Fund von 44 schwer misshandelten Hunden in einem Haus in Ansfelden (die TT berichtete) hat die Staatsanwaltschaft am Sonntagnachmittag U-Haft über den Besitzer der Tiere verhängt. In seinem Haus wurden auch noch zahlreiche Waffen und eine große Menge Suchtgift gefunden.