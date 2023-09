13-Jährige geriet am Wörthersee mit Beinen in Schiffsschraube

Mit schweren Verletzungen wurde eine 13-Jährige am Wochenende ins Krankenhaus eingeliefert. Sie geriet mit beiden Beinen während eines Bootsausflugs in die drehende Schiffsschraube.

Maria Wörth – Eine 13-Jährige ist am Samstag bei einem Bootsausflug am Wörthersee in Kärnten schwer verletzt worden. Das Mädchen saß in einem Elektroboot und wollte über das Heck ins Wasser steigen. Dabei geriet die Schülerin mit beiden Beinen in die Schiffsschraube. Sie wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht, teilte die Polizei mit.