Unbekannte legten Schweinekopf bei Moschee in Graz ab

Graz – In Graz ist es am Wochenende wieder zu einem Anschlag auf ein islamisches Bethaus gekommen: Unbekannte hatten am Sonntagabend einen abgetrennten Schweinekopf vor den Eingang einer Moschee in der Josefigasse deponiert. Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Bereits 2016 hatte es einen ähnlichen Vorfall vor einer anderen Grazer Moschee gegeben, die Täter waren damals gefasst worden.