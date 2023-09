Am Tag vor dem Prozess: Teichtmeister holt sich Fritzl-Anwalt ins Boot

Florian Teichtmeister lässt sich von zwei Star-Anwälten vertreten. Sie sollen verhindern, dass er in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht wird. Unterdessen forderten Demonstranten am Wochenende die Todesstrafe.

Mit diesem Schritt wurde schon länger gerechnet. Der 75-jährige Mayer soll neben Wolm am Dienstag zum Prozessauftakt das Eingangsplädoyer halten. Der Wiener Strafverteidiger ist kein Unbekannter: Er hat bereits Josef Fritzl, Elfriede Blauensteiner, einen Helfer des Wien-Attentäters und die als "Eislady" bezeichnete Mörderin Estibaliz C. vertreten. Wolm ist ebenfalls erfahrener Profi, er verteidigte unter anderem Ex-Ministerin Sophie Karmasin und Musiker RAF Camora.

Die Linie des Duos dürfte klar sein: Die Anwälte wollen eine bedingte Haftstrafe für Teichtmeister erreichen. Nur so kann der wegen des Konsums und der Herstellung von kinderpornografischen Material angeklagte Schauspieler eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum vermeiden. Demnach dürfte sich Teichtmeister schuldig bekennen.

Für Diskussionen sorgt unterdessen eine Demonstration, die am Samstag im niederösterreichischen Langenlois, dem Wohnort des ehemaligen Fernseh-Stars, unter dem Motto "Teichtmeister, wir kommen" stattfand. Dabei sollen Teilnehmer unter anderem die "Todesstrafe für Teichtmeister" gefordert und einen Galgen durch den Ort getragen haben.

Organisiert wurde die Demonstration von Martin Rutter, einem bekannten Impfgegner und Corona-Leugner, der immer wieder mit engen Verbindungen zur rechten Szene auffällt. Bereits im Februar soll Rutter bei dem damals geplatzten Prozess gegen Teichtmeister in illustrer Runde demonstriert haben: So nahmen an dem Protest u. a. auch der Rechtsextreme Gottfried Küssel und maßgebliche Mitglieder der Corona-Leugner-Szene teil. (TT.com)