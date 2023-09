EU-Kommission will Schutzstatus des Wolfes überprüfen und startet Datensammlung

Da Wölfe nicht nur in Tirol immer häufiger Nutztiere reißen, werden in vielen Regionen Europas die Stimmen lauter, die mehr und einfachere Abschüsse fordern. Nun reagiert auch Brüssel.

Grund seien die zunehmenden Konflikte zwischen Wölfen, Viehzüchtern und Jägern in verschiedenen Regionen, heißt es in der Mitteilung der EU-Kommission.

Wissenschaftler und Interessierte sind aufgerufen, aktuelle Daten über die wachsenden Wolfspopulationen und ihre Auswirkungen bis zum 22. September 2023 per E-Mail an EC-WOLF-DATA-COLLECTION@ec.europa.eu zu melden.

Erfreut über die Ankündigung aus Brüssel zeigte sich Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. „Derzeit leben rund 19.000 Wölfe in Europa – das Großraubtier ist längst nicht mehr vom Aussterben bedroht. Unsere Hartnäckigkeit zahlt sich aus, es kommt nun endlich Bewegung in die Frage des Schutzstatus“, so der Minister in einer Stellungnahme.