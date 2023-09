Landwirt stürzte bei Mäharbeiten in Matrei in Osttirol zehn Meter ab

Matrei in Osttirol – Ein Landwirt ist am Montag bei Mäharbeiten auf einer steilen Bergwiese in Matrei abgestürzt. Als der 28-Jährige seinen Balkenmäher wenden wollte, sprang plötzlich der Gang heraus, die Maschine geriet ins Rutschen und stürzte mitsamt dem Lenker rund zehn Meter über den steilen Hang.