Ringen um Zukunft der Wattener „Pinguine“: Opposition fordert rasche Lösung

Der Verein hat, wie berichtet, seine Zukunft offen in Frage gestellt, weil die Infrastruktur am Eislaufplatz – Kabinen, Sanitäranlagen und mehr – längst nicht mehr den Standards entspreche und man dafür nicht mehr die Haftung übernehmen könne. Auch auf Schimmelbefall in Duschen und Kabinen wurde verwiesen. Bei einem Infoabend der „Pinguine“ am Freitag platzte der Saal im Hotel Goldener Adler aus allen Nähten.