36 Personen aus Wracks geborgen: Teams aus fünf Ländern übten in Vils für den Ernstfall

Vils – Spektakuläre Unfallszenarien forderten die Einsatzkräfte am Wochenende in Vils. Im Rahmen der „Technischen Hilfeleistungstage" – kurz THL-Tage – galt es insgesamt 36 vermeintlich eingeklemmte Personen aus Autowracks zu bergen. Teams aus Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien und Südtirol stellten sich der Aufgabe und zeigten, was sie drauf haben. Und das ist so einiges.