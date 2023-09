Besuch in Aiwangers niederbayerischer Heimat: Wo sie „Hubsi“ als Helden feiern

Abensberg – Ein 34 Meter hoher Turm, den Friedensreich Hundertwasser kurz vor seinem Tod geplant hat, ist das Wahrzeichen Abensbergs. Ansonsten gibt es hier wenig Spektakuläres zu entdecken. Einmal im Jahr, an fünf Tagen Anfang September, strömen jedoch die Massen in diese niederbayerischen Kleinstadt. Oder vielmehr: zum Gillamoos. Der älteste Jahrmarkt im Freistaat wird von bis zu 300.000 Menschen besucht – auch am vergangenen Wochenende wieder. Wegen eines politischen Frühschoppens am Fest-Montag findet die Veranstaltung auch immer wieder überregionale Beachtung. Und heuer ganz besonders.