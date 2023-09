Helene Fischer überrascht mit Kinder-Andeutung vor Wiener Konzerte-Marathon

Köln, Wien – Der Wien-Marathon der Helene Fischer mit fünf Konzerten in sechs Tagen kann am Dienstag Abend beginnen. Und mit im Gepäck hat die 39-jährige Schlagersängerin aus Deutschland ein Gerücht, das sie bei ihrem vorigen Konzert am Wochenende in Köln selbst in die Welt gesetzt hat.