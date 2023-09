Sechjähriges Kind von Auto angefahren: Leicht verletzt in Innsbrucker Klinik

Innsbruck – Glimpflich ging am Montag ein Unfall auf der Josef-Kerschbaumer-Straße in Innsbruck aus. Ein sechsjähriges Kind überquerte ohne auf den Verkehr zu achten die Straße und wurde von einem 28-jährigen Autofahrer angefahren. Laut Polizeibericht stürzte das Kind und verletzte sich dabei leicht. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde es in die Klinik Innsbruck gebracht. Ein Alkotest bei dem Lenker verlief negativ. (TT.com)