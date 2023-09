51-jährige Wanderin im Stubaital nach Sturz auf Felsgeröll verletzt geborgen

Die Frau rutschte beim Abstieg zu den Stubaier Gletscherbahnen aus und stürzte einen steilen Hang hinab. Schwer verletzt wurde sie in die Klinik Innsbruck geflogen.

Neustift im Stubaital – Eine 51-jährige Deutsche verletzte sich am Montag auf einer Wanderung so schwer, dass sie vom Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen werden musste.