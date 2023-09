Vater mit 37 Messerstichen getötet: Sohn wird in Anstalt eingewiesen

Innsbruck – Ein 39-jähriger Mann stand am Dienstag wegen der Tötung seines Vaters vor einem Innsbrucker Schwurgericht. Nach Beratung der Geschworenen erging die Entscheidung für eine Einweisung des psychisch kranken Täters in ein forensisch-therapeutisches Zentrum mit 6:2 Stimmen. Damit folgte das Schwurgericht der Einschätzung von Psychiaterin Adelheid Kastner. Das Urteil ist rechtskräftig.

Dem Mann wurde vorgeworfen, im September 2022 seinen Vater mit einem Kampfmesser und mindestens 37 Stich- und Schnittverletzungen getötet zu haben. Der 63-Jährige wurde tot in seiner Wohnung in Innsbruck aufgefunden, nachdem sich Verwandte Sorgen gemacht hatten. Wie berichtet, tauchte der Sohn noch am selben Abend bei einer Polizeiinspektion auf und gab an, einen Mord begangen zu haben.