Neue Schranken: Zwei Bahnübergänge in Pflach gesichert

Pflach – Aufatmen in Pflach: Zwei der vier seit Jahren geforderten und geplanten Bahnschranken sind installiert und in Betrieb. Sowohl beim Gasthaus Schwanen als auch bei der Drei-Königs-Kapelle sind die Bahnübergänge jetzt gesichert. Ein gewisses Schmunzeln kann man sich jedoch in Pflach und darüber hinaus nicht verkneifen. Schließlich wurde just zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der neuen Schranken der Zugverkehr auf der Außerfernbahnstrecke wegen Bauarbeiten bis 5. Oktober eingestellt. „Es ist trotzdem Vorsicht geboten, denn es ist an der gesamten Strecke jederzeit mit Schienenverkehr durch Baufahrzeuge zu rechnen“, mahnt Bürgermeister Karl Köck.