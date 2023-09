Brandheiße Akkus: Wenn E-Bike und Co. Feuer fangen

Faggen – Am Sonntag geriet gegen 22.35 Uhr in der Garage eines Einfamilienhauses in Faggen der Akku eines E-Trials in Brand – der Grund ist ungeklärt. Die Feuerwehr löschte die Flammen, beschädigt wurden ein weiteres E-Trial und ein Motorrad. Die Rettung brachte drei Menschen ins Krankenhaus Zams.