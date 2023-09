Tirols Wirtschaft legt beim 100er nach, Pflegepakt polarisiert

Freie Fahrt zwischen Kufstein und Zirl.“ Das forderte gestern Ulf Schmid, Obmann der Tiroler Güterbeförderungsbranche in der Tiroler Wirtschaftskammer. Und legt damit in der wieder aufgeflammten Debatte über Für und Wider des „Lufthunderters“ entlang der Inntalautobahn nach. Die Frächter, so Schmid, hätten durch „konsequente Umrüstung“ für die Verbesserung der Luftwerte gesorgt und somit „dem IG-Luft die Rechtsgrundlage entzogen“. Dass Verkehrslandesrat René Zumtobel (SP) via TT angekündigt hat, am „IG-L“ festzuhalten, weil erst damit auch die Tiroler Lkw-Fahrverbote aufrechterhalten bleiben können, kann Schmid nicht nachvollziehen. Vielmehr seien die Verkehrsbeeinflussungsanlagen flexibel zu nutzen.