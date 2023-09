Ex-Burgschauspieler vor Gericht: Prozess gegen Florian Teichtmeister im Live-Blog

Am Dienstag wird am Wiener Landesgericht für Strafsachen gegen den früheren Burgschauspieler Florian Teichtmeister verhandelt, der sich wegen Besitzes und Herstellung zehntausender Dateien mit Kindesmissbrauchdarstellungen verantworten muss. Im Fall einer Verurteilung drohen ihm nicht nur bis zu drei Jahre Haft, sondern zusätzlich die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.