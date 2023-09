Prozess im Live-Blog: Florian Teichtmeister legt umfassendes Geständnis ab

Am Dienstag wird am Wiener Landesgericht gegen den früheren Burgschauspieler Florian Teichtmeister verhandelt, der sich wegen Besitzes und Herstellung zehntausender Dateien mit Kindesmissbrauch-Darstellungen verantworten muss. Im Fall einer Verurteilung drohen ihm nicht nur bis zu drei Jahre Haft, sondern zusätzlich die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.