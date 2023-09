Smartphones, Bargeld, Kamera: Diebesduo in Landeck geschnappt

Landeck – Die Polizei Landeck hat am Montag zwei Männer erwischt, die für mehrere Diebstähle in der Stadt verantwortlich sein sollen. Am Sonntag hatte eine 63-Jährige Anzeige erstattet, nachdem am Vorabend ihr Handy und ihre Geldtasche mit etwas mehr als 100 Euro Bargeld aus ihrer Wohnung gestohlen worden waren. Im Zuge der Ermittlungen kontrollierten Polizeibeamte am Montag zwei Männer (27 und 35 Jahre), die sich in der Nacht des Diebstahls nahe des Tatorts „verdächtig verhielten“, wie die Polizei mitteilte.