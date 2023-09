Den Schmerzen getrotzt: Tiroler Kickboxer überzeugten in Istanbul

Istanbul – Die Nachwuchs-EM der Kickboxer ging am Wochenende in Istanbul zu Ende. Und die Tiroler Athleten von den beiden Vereinen KC-Kruckenhauser und JP-Martial Arts wussten dabei wieder einmal zu überzeugen und sicherten sich einige Medaillen: Nadine Moser belegte im Light Contact und Pointfighting sowie im Team den dritten Platz. Noel Salzburger wurde im Light Contact Dritter und legte im Pointfighting so wie mit dem Team den 2. Platz nach. Und das mit einer gebrochenen Hand. Anna Salzburger und Mia-Marie Flöck wurden Team-Dritte. Lena Rößner (JP-Martial-Arts) erkämpfte dann (Pointfighting + Team) zwei weitere Bronzemedaillen. (TT)