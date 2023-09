Kurzes, hartes Leben: Telfer Pestopfer hat viel zu erzählen

Es war eine der größten Katastrophen in der Geschichte von Telfs: Rund 200 Menschen, ein Fünftel der damaligen Bevölkerung, starben 1634 an der Pest. Über eines der namenlosen Opfer, die der „Schwarze Tod“ damals dahinraffte, ist jetzt etwas mehr bekannt – eine anthropologische Analyse gibt Einblicke in ein kurzes, hartes Leben.