Tiroler Opposition fordert Entlastung von hohen Wohnkosten

Innsbruck – Die Oppositionsparteien aus FPÖ, Grünen und NEOS Tirol berufen gemeinsam einen Sonderlandtag zur Entlastung der Tirolerinnen und Tiroler von den hohen Wohnkosten ein. Am kommenden Montag, 14. September, soll der Landtag darüber entscheiden, ob Wohnen in Tirol leistbarer werden soll, oder die Kosten weiterhin in ungeahnte Höhen schießen. Ein erstes Antragspaket stellen die drei Einbringer bereits am Dienstag vor. Weitere Dringlichkeitsanträge werden entsprechend der Geschäftsordnung des Tiroler Landtages noch eingebracht.