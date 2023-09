Sonne, blauer Himmel, 30 Grad: Septemberbeginn bringt schönste Spätsommer-Tage

Innsbruck – Im Grunde lässt sich das Wetter für die kommenden Tage sehr einfach zusammenfassen: Bis zum Wochenende bleibt es in Tirol sonnig, der Himmel tiefblau. „Die wenigen Quellwolken über den Bergen bleiben harmlos, die Schauerneigung ist äußerst gering“, prognostiziert Nikolas Zimmermann der Österreichischen Unwetterzentrale. Auch die Temperaturen bleiben relativ gleich und pendeln zwischen 24 Grad am Vormittag und 30 Grad am Nachmittag.