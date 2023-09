Stolze Preise bei Konzerttickets: Pop-Giganten bitten ordentlich zur Kasse

Innsbruck – „Live ist aus der Sicht der Künstler Trumpf“, sagt Wolfgang Suitner. Der Tiroler ist bundesweiter Branchensprecher für Veranstaltungsbetriebe in der Wirtschaftskammer. Dass für Musiker Konzerte finanziell an Bedeutung gewonnen haben, liegt an einem massiven Branchenumbruch. „Streaming hat den Markt sehr verändert. Dadurch sind viele Einnahmequellen weggebrochen“, sagt Suitner.