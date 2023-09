Bis zu 25.000 Zuschauer erwartet: Erstmals nehmen am „Dolomitenmann“ auch Frauen teil

Erstmals treten Sportlerinnen beim Extrem-Staffelbewerb in den Lienzer Dolomiten an. 35 Frauen mischen sich unter Hunderte Männer und wollen sie das Fürchten lehren, kündigt Veranstalter Niki Grissmann an.

Lienz – Der Extrem-Staffelbewerb Dolomitenmann wird am Samstag spannend wie noch nie, sogar für die Veranstalter. Erstmals in der Geschichte des sportlichen Großereignisses nehmen Frauen am Teamwettbewerb teil. „Wir haben im Organisationskomitee schon lange diskutiert, ob wir Sportlerinnen an den Start gehen lassen sollen. Wie groß das Interesse tatsächlich sein würde, war im ersten Jahr überhaupt nicht vorherzusehen“, erklärte Dolomitenmann-Juniorchef Niki Grissmann gestern in einem Pressegespräch in Lienz. „Die Wetten darüber, welche Zeiten erreicht werden, gehen weit auseinander, sowohl in der Einzel- wie auch in der Teamwertung.“