Historiker Dirk Rupnow über Öffnung des Landhauses: „Verstecken geht nicht mehr“

Dirk Rupnow: Das ist eine Frage, die man durchaus stellen muss. Den Eindruck darf man auch haben. Seit Ende der 90er wurde die Holocaust-Erinnerung international institutionalisiert, so wie bei keinem anderem historischen Ereignis vorher. Und zugleich sind Antisemitismus sowie Rechtspopulismus wieder auf dem Vormarsch und rechte Impfgegner inszenieren sich als Sophie Scholl oder Anne Frank. Das ist auf jeden Fall bedenklich. Natürlich wird auch schon länger gefordert, Erinnerungskultur brauche eine Art Renovierung. Weil sie in bestimmter Hinsicht in Ritual und Routine erstarrt ist. Und es gibt heutzutage neue Herausforderungen, etwa unsere diverser werdende Gesellschaft, die von Migrationserfahrungen geprägt ist, womit neue Geschichten in den Diskurs hineinkommen. Also, viel zu tun auch für uns Historiker.