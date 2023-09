Auch die Söhne von Karin Freitag siegten bei den Tiroler Leichtathletik-Meisterschaften

Bei den Tiroler Leichtathletik-Meisterschaften avancierte so manches Talent einmal mehr zum Titelhamster.

Innsbruck – Vier Titel reichten Stefan Huber bei der Generalprobe für die Österreichischen Leichtathletik-Meisterschaften nicht. Der IAC-Athlet stellte auf der USI bei den Tiroler Meisterschaften in der U20 im Weitsprung, 100 und 200 Meter sowie 110 Meter Hürden auch vier neue persönliche Bestleistungen auf. In den Wurfbewerben war Leonhard Jäger eine Klasse für sich und entschied die Disziplinen Diskuswurf, Kugelstoß und Speerwurf für sich. Zwei Titel (400 m, 800 m) konnte Gregor Markovic erobern. Bei den U20-Damen stach die fünfmalige Titelträgerin Alma Kathan heraus – und gewann sowohl in den Sprintbewerben über 100 und 200 Meter als auch über 100 Meter Hürden und im Weit- und Hochsprung. Stark von einer Verletzung kehrte Madeleine Huber zurück, die über 400 m, im Kugelstoß und Speerwurf siegte.