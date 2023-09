Land unter: So viel Regen wie noch nie in Griechenland, Tote auch in Istanbul und Bulgarien

Wo es neulich noch brannte, verwandeln sich in Griechenland nun Bäche in reißende Flüsse. Menschen müssen mit Schlauchbooten gerettet werden, es gibt bereits zwei Tote. Auch die türkischen Metropole Istanbul und Bulgarien kämpfen mit Hochwassern. Ein Ende der Regenfälle ist derzeit nicht in Sicht.

Athen, Istanbul, Sofia – Ein Sturmtief hat Mittelgriechenland unter Wasser gesetzt. Die Wassermassen, die das Tief „Daniel“ seit Montagabend über dem Land ausschüttet, übertreffen alle Vorhersagen. Autos wurden von den Fluten einfach weggetragen, wie zahlreiche Videos in sozialen Netzwerken und griechischen Medien zeigten.

Die Regenwassermengen, die am Dienstag über der Region Thessalien in Mittelgriechenland niedergingen, seien die größten, die jemals im Land gefallen seien, seit die betreffenden Daten erhoben würden, berichtete am Mittwoch die Tageszeitung Kathimerini unter Berufung auf die Behörde. Rekordhalter war demnach die Ortschaft Zagora, wo am Dienstag von Mitternacht bis 20.45 Uhr 754 Millimeter Regen je Quadratmeter fielen.

Den bisherigen Rekord hielt nach Angaben des Nationalen Observatoriums in Athen bisher der Ort Makrinitsa, der ebenfalls in der Region liegt. Damals betrug die Niederschlagsmenge am 10. Dezember 2009 allerdings nur etwas mehr als die Hälfte des neuen Rekords, nämlich 417 Millimeter pro Quadratmeter.

Menschen werden mit Schlauchbooten aus ihren Häusern gerettet, etwa in der Hafenstadt Volos, wo das Wasser am Dienstag zum Teil hüfthoch vorbeifloss. Und es soll weiterhin stark regnen, mindestens bis Donnerstag.

Unwetter in Griechenland

„Was in (der Region) Magnisia passiert, ist ein äußerst extremes Phänomen, sowohl was die Menge und Intensität der Niederschläge als auch ihre Dauer angeht“, sagte Chefmeteorologe Kostas Lagouvardos der Zeitung. Lagouvardos vermutet, dass die aktuell relativ hohen Temperaturen des Meeres dazu beigetragen haben könnten. „Es handelt sich um ein statisches System, das ständig mit feuchter Meeresluft versorgt wird, wodurch es ständig an derselben Stelle regnet“, sagte er.

Während sich die Situation auf den Sporadeninseln Skiathos, Skopelos und Alonnisos zwischenzeitlich leicht entspannte, wütete ein Sturmtief weiterhin in der Region Thessalien. Der Zivilschutz verhängte für die dortigen Städte Farsala und Karditsa Fahrverbote, damit die Rettungsfahrzeuge freie Fahrt haben und weil viele Straßen überschwemmt, blockiert und gesperrt waren.

Hunderte Menschen verbrachten die Nacht auf der Fähre „Superstar“ im Meer vor der Hafenstadt Volos. Mittwochfrüh lag das Schiff der Reederei Seajets noch mehrere Seemeilen vom Hafen entfernt, wie auf der Seefahrts-Plattform Marinetraffic zu sehen war. Medienberichten zufolge hatte die Hafenpolizei von Volos das Anlegen der Fähre untersagt, weil der Hafen zuvor unter Wasser stand und auch die Verkehrssituation in der Stadt so schwierig sei. Der Flughafen von Skiathos blieb zunächst stark beeinträchtigt, dort mussten laut Flughafensprecher Savvas Karagiannis ebenfalls mehrere Hundert Menschen übernachten.

In Griechenland kosteten die Überschwemmungen bereits zwei Menschenleben: Am Mittwoch barg die Feuerwehr die Leiche einer älteren Frau im Dorf Paltsi auf dem Berg Pilion im Osten der Hafenstadt Volos, wie der Sender ERTnews berichtete. Bereits am Dienstag war ein Mann ums Leben gekommen, weil durch die Wassermassen eine Mauer eingestürzt war. Drei weitere Menschen werden derzeit vermisst.

„Biblische Katastrophen“

Die griechische Wetterbehörde EMY warnte am Mittwoch erneut vor starken Regenfällen, Stürmen und einer hohen Anzahl von Blitzen. Betroffen seien die Region Thessalien, die Sporaden, die Insel Euböa, der Osten und der Süden der Halbinsel Peloponnes, aber auch Regionen im Norden des Landes nahe der Hafenstadt Thessaloniki.

Griechische Medien sprachen angesichts der Unwetter, die das Land nur kurz nach den schweren Waldbränden des Sommers treffen, von „biblischen Katastrophen“. Entwarnung kann weiterhin keine gegeben werden.

Sturzartige Regenfälle in der Türkei

Auch die Türkei hat mit schweren Unwettern zu kämpfen. In Istanbul kamen laut den Behörden zwei Menschen ums Leben, 31 weitere wurden verletzt. In der Bosporus-Metropole fiel in weniger als sechs Stunden so viel Regen wie sonst im gesamten September. Bilder im Internet und in Medien zeigten, wie in den nördlichen Stadtbezirken Basaksehir und Kücükcekmece Autos von den Wassermassen mitgerissen wurden. Innenminister Ali Yerlikaya sagte den betroffenen Familien finanzielle Hilfe zu.

Heftige Überschwemmungen in Istanbul

Der Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu sagte, aus einer Stadtbücherei seien mehrere Menschen in Sicherheit gebracht worden, nachdem Wasser in das Gebäude eingedrungen war. Er betonte, dass die Türkei sich als Folge des Klimawandels auf weitere Extremwetterereignisse einstellen müsse.

Die starken Regenfälle folgen auf einen trockenen Sommer mit Hitzerekorden in der Türkei. Die Wasserreservoirs der 16-Millionen-Metropole Istanbul befinden sich auf dem niedrigesten Stand seit dem Vergleichszeitraum in 2014.

Bulgarien vermeldet drittes Todesopfer

In Bulgarien wurde ein drittes Todesopfer der Überrschwemmungen an der Schwarzmeerküste gefunden. Grenzpolizisten entdeckten am Mittwoch im Meer im Raum Zarewo die Leiche eines Mannes. Bereits am Dienstag war der leblose Körper eines 61 Jahre alten Mannes gefunden worden, der laut Behörden in Zarewo am Schwarzen Meer gerade ein Haus repariert hatte, als die Flutwelle eintraf.

Die Leiche einer Frau wurde ebenfalls am Dienstag in derselben Gegend ans Land gespült, dann aber zurück ins Meer geschleudert. Nach dem sintflutartigen Starkregen wurden in Zarewo zudem zwei Frauen – Mutter und Tochter – vermisst, wie der Krisenstab mitteilte.