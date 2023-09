Fünf Euro für einen Tag: Venedig verlangt bald Eintritt von Urlaubern

Tagesurlauber werden wohl mit Beginn nächsten Jahres in Venedig zur Kasse gebeten. Der Stadtrat muss noch über die Pläne abschließend entscheiden, an Details wird noch gearbeitet.

Venedig – In Venedig müssen Urlauber, die nur für einen Tag kommen, wahrscheinlich bald Eintritt zahlen. Der Tourismusausschuss der italienischen Lagunenstadt beschloss, mit Beginn des nächsten Jahres von Tagesbesuchern fünf Euro Gebühr zu verlangen. Der Stadtrat will kommende Woche abschließend über die Pläne entscheiden, vermutlich am Dienstag.