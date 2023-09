Per Simulation gegen Gurtenmuffel hinterm Lkw-Lenkrad

Rund ein Viertel der Lkw-LenkerInnen schnallt sich am Steuer nicht an, mit oft fatalen Folgen. Die Asfinag steuert derzeit mit einer Infokampagne dagegen – und macht per Lkw-Überschlags- und Aufprallsimulator deutlich, welche bedrohlichen Kräfte bei einem Unfall auf den menschlichen Körper einwirken.