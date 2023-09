Mittelstandliste: FPÖ Innsbruck sieht sich bestätigt

Personen mit mittleren Einkommen können über die so genannte Mittelstandliste günstige Wohnungen bekommen. Das System greift, so die FPÖ.

Innsbruck – FPÖ-Klubobfrau Andrea Dengg und Vizebürgermeister Markus Lassenberger fühlen sich bestätigt. „Die Mittelstandsliste greift. Inzwischen konnten schon sechs Single-Wohnungen an Bewerber von der Liste vergeben werden." Für andere Wohnungssuchende seien die Unterkünfte zu teuer gewesen, so die FPÖ-Politiker weiter.

Andrea Dengg will im Oktober über eine Anfrage herausfinden, wie viele Wohnungen in der Vergangenheit gar nicht vermittelbar waren, weil die Miet- und Betriebskosten zu hoch waren. In so einem Fall geht die Wohnung zurück an den Bauträger. (TT)