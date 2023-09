Südtirol-Wahl: 16 Listen treten im Herbst an

Nach der Prüfung durch die Wahlbehörde, sind jene 16 Listen verkündet worden, die bei der Südtiroler Landtagswahl am 22. Oktober antreten werden. Die Reihenfolge auf den Stimmzetteln wurde dabei ausgelost. Spannend werden dürfte der Wahlkampf aufgrund der durch Skandale und Abgänge stark unter Druck geratenen regierenden Südtiroler Volkspartei (SVP).

Bozen, Innsbruck – Seit Mittwochmittag ist es offiziell: Bei der Südtiroler Landtagswahl am 22. Oktober werden 16 Listen mit insgesamt 488 Kandidatinnen und Kandidaten antreten. Die Listen wurden nach einer Prüfung der Landeswahlbehörde formell zugelassen. Außerdem wurde die Reihenfolge der Listenzeichen auf den Stimmzetteln von der Behörde ausgelost, teilte das Land Südtirol mit.

Mit den nunmehr 16 antretenden Listen haben die Südtirolerinnen und Südtiroler bei der anstehenden Landtagswahl mehr Auswahlmöglichkeit als zuletzt. Bei der vergangenen Wahl im Jahr 2018 waren 14 Listen zugelassen. Die Auslosung der Listenzeichen durch ein dreiköpfiges Richterkollegium ergab die Reihenfolge am Stimmzettel.

Die Südtiroler Landtagswahl verspricht diesmal gehörige Spannung, kämpft doch die ebenso regierende wie dominierende Südtiroler Volkspartei etwas mit dem Rücken zur Wand. In erster Linie aufgrund vergangener innerparteilicher Verwerfungen. Im Zuge der sogenannten SAD-Affäre rund um die Vergabe von Bus-Konzessionen an das größte Busunternehmen SAD kam es zum politischen Bruch zwischen Landesrat Thomas Widmann und der SVP-Führung rund um Obmann Philipp Achammer und Landeshauptmann sowie Spitzenkandidat Arno Kompatscher. Widmann tritt nach seiner Abwahl als Gesundheitslandesrat nun mit einer eigenen Liste an.