Teichtmeister-Urteil ist rechtskräftig, Staatsanwaltschaft verzichtet auf Rechtsmittel

Das Urteil gegen den Ex-Burgtheater-Schauspieler Florian Teichtmeister ist rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft Wien verzichtete auf Rechtsmittel, gab die Behörde am Mittwoch bekannt.

Wien – Die Staatsanwaltschaft Wien akzeptiert in der Causa Teichtmeister das erstinstanzliche Urteil, das das Landesgericht für Strafsachen am Dienstag über Ex-Burgschauspieler Florian Teichtmeister verhängt hat. „Wir werden keine Rechtsmittel anmelden", teilte Behördensprecherin Nina Bussek am Mittwochnachmittag auf APA-Anfrage mit. Damit bleibt es bei zwei Jahren bedingt für das Beschaffen von rund 76.000 Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen.