Oscar-Vorboten, Streik und Favoriten: Großes Schaulaufen ohne Stars am Lido

Venedig – Natürlich fehlen am Lido heuer die Stars aus Übersee. Ausgerechnet zum 80. Geburtstag der Filmfestspiele von Venedig verhindert der Streik der US-Schauspielgewerkschaft deren Anwesenheit. Für Gesprächsstoff und erste Oscar-Mutmaßungen sorgen die großen Abwesenden aber trotzdem: Emma Stone und Carey Mulligan etwa scheint die Nominierung für einen Academy Award sicher. Stone spielt die Hauptrolle in „Poor Things“, dem neuen Film von Yorgos Lanthimos – und bisherigen Liebling des heurigen Festivals. Lanthimos, der zuletzt „The Favourite“ (2018) in die Kinos brachte, erzählt in „Poor Things“ eine Variation des Frankenstein-Stoffs: Ein eigentümlicher Tüftler (Willem Defoe) setzt einer jungen Frau (Stone) das Gehirn eines Babys ein. Langsam lernt sie zu sprechen und sich zu bewegen. Stone zieht alle Register. Sie spielt groß und ganz klein, verstört und berührt. Nach der Premiere wurde „Poor Things“ vom Publikum mit zehnminütigen Standing Ovations bedacht.