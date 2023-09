Mehr Fokus auf Internet-Delikte: Tirol stellt bis zu 70 neue Cyber-Ermittler ein

In Tirol werden deshalb ab kommendem Frühjahr und bis zum Jahr 2028 zwischen 60 und 70 zusätzliche Beamte angestellt, die sich hauptsächlich mit Cyber-Ermittlungen befassen. Zudem entstehen in fünf Regionen so genannte Kriminalassistenzdienststellen. Auch in den einzelnen Polizeiinspektionen sollen die Kompetenzen rund um IT-Delikte ausgebaut werden.