Bewährungsstrafe für Teichtmeister regt auf: Das sagen Experten dazu

Wien, Innsbruck – Streng, sogar „zu streng“ nennt der Innsbrucker Strafrechtler Andreas Venier das Urteil gegen den Schauspieler Florian Teichtmeister im Gespräch mit der TT. Der Jurist steht damit an einem Ende der Skala. Am anderen Ende stehen Reaktionen wie die des Wiener FPÖ-Chefs Dominik Nepp, der dem Rechtsstaat Versagen vorwirft und eine Rückkehr der „Selbstjustiz“ in den Raum stellt. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) fehlt „als Familienvater und Staatsbürger“ das Verständnis. Er verurteilt gleichzeitig aber „Aufrufe zur Lynchjustiz“ und denkt dabei wohl an den Galgen, den Demonstrierende vor dem Wiener Landesgericht mitführten. Am Wochenende hatten sie mit dem Galgen auch am Wohnort von Teichtmeisters Mutter demonstriert.