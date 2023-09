APA-CEO Pig skizziert mit Buch Zukunft der Infogesellschaft

"Hat die Wa(h)re Nachricht eine Zukunft?", fragt sich APA-Geschäftsführer Clemens Pig in seinem neuen Buch "Democracy dies in Darkness". Eine Antwort darauf zu finden ist angesichts von zunehmenden Fake News, Nachrichtenmüdigkeit und einer rasanten technologischen Entwicklung nicht einfach. Im Kampf gegen Desinformation könnte eine "European NewsTech Alliance" Abhilfe schaffen, wo zuverlässige Infos den Input für gemeinsame KI-Anwendungen liefern, so der Medienmanager.