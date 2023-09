Bildung leidet unter Lehrermangel, Schüler wollen Whiteboard statt Tafel

Landesschulsprecher will größeren Fokus auf Finanzen und Politik im Unterricht.

Innsbruck – Rund 95.000 Schüler starten am Montag ins neue Schuljahr. Maximilian Steinlechner, designierter Landesschulsprecher der allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS), war am Mittwoch bei Anita Heubacher in „Tirol Live“ zu Gast.