Kein Bäcker, keine Post, kein Gasthaus: Kahlschlag in den Tiroler Dörfern geht weiter

Es gibt in Tirol zwar immer wieder Anläufe für Neustarts, in vielen kleinen Gemeinden haben es Nahversorger aber schwer.

Innsbruck – Die Nahversorgung gerade in vielen kleinen Gemeinden steht unter Druck. Der Trend zu zentral gelegenen größeren Einheiten bei Märkten etwa im Handel ist ungebrochen. Der Preisdruck bei gleichzeitig explodierten Kosten für Energie oder Personal, dazu Personalmangel und vielfach wenig Interesse der Kinder an einer Betriebsübernahme: Das alles dünnt die Nahversorgung in ländlichen Regionen aus, weiß man auch in der Wirtschaftskammer um die Problematik.