Premiere am Freitag: Historische Intrigen erobern die Bühne in Aguntum

Am Freitagabend feiert das Stück „Das Mädchen von Agunt“ im Museum Aguntum Premiere. 33 Schauspieler erzählen die Geschichte.

Dölsach – 33 Laienschauspieler machen in 15 Aufführungen eine Geschichte lebendig, wie sie sich vor rund 1800 Jahren in Osttirol tatsächlich zugetragen haben könnte. „Das Mädchen von Agunt“ feiert morgen Abend im Museum Aguntum Premiere.

Als im Jahr 1933 bei Arbeiten für die Bundesstraße im Bereich der ehemaligen Römerstadt Aguntum ein Quader aus Marmor ans Tageslicht befördert wurde, entdeckte man auf einer Seite das Relief eines Mädchens, das in einer Hand einen Spiegel, in der anderen einen Krug hält. Diese Darstellung fand im Jahr 2006 Aufnahme in das Wappen der Marktgemeinde Nußdorf-Debant.