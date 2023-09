Vier Fahrzeuge in Unfall im Ötztal verwickelt: 63-Jährige verletzt

Längenfeld – Vier Fahrzeuge waren am Mittwochnachmittag in einen Auffahrunfall in Längenfeld verwickelt. Eine 25-Jährige fuhr gegen 14.30 Uhr mit dem Auto auf der Ötztal Straße (B186) talauswärts. In einer Linkskurve – die Straße war dort aufgrund von Bauarbeiten nur einspurig befahrbar – bemerkte die Frau zu spät, dass sich ein Stau gebildet hatte. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen das stehende Auto eines 63-Jährigen. Dieses wurde auf den vor ihm stehenden Wagen eines 64-Jährigen geschoben, welcher wiederum gegen das Heck eines Reisebusses stieß.